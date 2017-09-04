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Курс биткоина 2 сентября превысил $5 тыс.
07:28 04.09.2017 |
Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые в истории превысил $5 тыс.
Согласно данным CoinDesk, новый рекорд был установлен в ночь на 2 сентября.
Такие показатели позволили увеличить капитализацию криптовалюты до 80 млрд долларов.
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