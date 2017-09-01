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НБУ с 13 сентября намерен начать размещение трехмесячных депозитных сертификатов
17:40 01.09.2017 |
Национальный банк (НБУ) планирует с сентября начать размещение 3 месячных депозитных сертификатов в связи с изменением операционного дизайна монетарной политики для усиления эффективности денежно-кредитной политики центрального банка, направленной на обеспечение низкой и стабильной инфляции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Планы НБУ были анонсированы в ходе очередной встречи руководства Национального банка с представителями казначейских подразделений банков Украины, в которой приняли участие заместители председателя НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий, директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, а также около 30 представителей банков.
"Поскольку в настоящее время Министерство финансов не осуществляет размещение 3-месячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке обычно не превышают 2 недель, формирования гривневой кривой доходности от 1 месяца до 3 не происходит, что усложняет процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение 3-месячных депозитных сертификатов должен исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ", - рассказал Сергей Пономаренко.
Начало размещения 3-месячных депозитных сертификатов НБУ запланировано на 13 сентября текущего года.
НБУ заявляет, что размещение 3-месячных депозитных сертификатов будет происходить 1 раз в неделю, в среду, на процентном тендере по принципу единой цены.
Вместе с тем с 11 сентября НБУ прекращает ежедневное размещение депозитных сертификатов на 14 дней, а депозитные сертификаты овернайт будут размещаться ежедневно.
Отмечается, что изменения в операционном дизайне дадут Национальному банку возможность лучше влиять на уровень инфляции путем реализации монетарной политики.
Достижению этой цели также будет способствовать развитие финансовых рынков, и для этого Национальный банк предлагает ряд изменений в работу межбанковского валютного рынка.
В частности, предлагается: отказаться от обязательной регистрации межбанковских соглашений участников рынка в системах "ВалКли" и "КредИнфо" и получать их на основе данных торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters (ТИС).
Такие действия будут способствовать снижению операционных рисков для банков, а для НБУ - позволят получать информацию о сделках, заключаемых в режиме реального времени, а не в конце дня, как это происходит сейчас.
Кроме того, НБУ намерен провести либерализацию валютного регулирования в части лимитов банков на покупку валюты, что позволит увеличить ликвидность рынка и соответственно станет возможным сокращение норматива обязательной продажи валюты.
Также Национальный банк планирует отменить требование о заблаговременном перечислении средств под покупку валюты на межбанковском валютном рынке на отдельный счет (режим Т+1). Таким образом, основным источником информации для принятия решений по интервенций НБУ, поэтому, станет текущий рыночный курс гривны и его колебания.
В будущем это должно привести к сокращению количества валютных аукционов и частого использования интервенции в форме запроса лучшего курса.
В сообщении указано, что Национальный банк также планирует создать возможность для заблаговременного оформления залога под кредиты НБУ и позволить использовать валюту в качестве залога для кредитов овернайт.
Как сообщали Українські Новини, депозитный сертификат - долговая ценная бумага Национального банка в бездокументарной форме с именной идентификацией собственников, свидетельствующая о размещении в НБУ средств банков и подтверждающая их право на получение внесенной суммы и процентов по истечении установленного срока.
В конце июля текущего года правление Национального банка приняло решение увеличить максимальный срок размещения депозитных сертификатов с 90 до 100 дней.
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