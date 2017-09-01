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Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 августа 2017 года составляла 57,99%
15:13 01.09.2017 |
Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 августа 2017 года составляла 57,99%, что на 0,26 процентных пункта (п.п.) больше, чем месяцем ранее, соответствующие данные обнародованы на веб-сайте Нацбанка Украины (НБУ).
Общий объем кредитного портфеля за июнь возрос на 0,24% - до 1,02 трлн грн.
По данным НБУ, только государственные банки за месяц сократили долю нерабочих кредитов в кредитном портфеле на 0,43 п.п. - до 72,67%.
Соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю иностранных банковских групп возросло на 0,76 п.п. - до 48,73%, банков с частным капиталом - на 0,87 п.п., до 25,62%, неплатежеспособных банков - на 1,41 п.п., до 56,1%.
Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств составляет 29,38%, что на 0,08 п.п. меньше, чем месяцем ранее. При этом общий объем таких активов на 1 июля возрос на 1,04% - до 2,127 трлн грн.
Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление, в частности, определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL).
Согласно новым правилам, нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 - для банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.
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