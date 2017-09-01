Финансовые новости
- |
- 01.09.17
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 31 августа банкам депозитные сертификаты на 7 700 млн гривен
12:28 01.09.2017 |
Национальный банк в четверг, 31 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 700 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 46 банкам на сумму 4 738 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 22 банкам на сумму 2 962 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 30 августа продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 280 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 665,407 млрд гривен, что на 12,1% меньше чем за январь-июль 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко поручил ввести с 2018г. порядок въезда граждан РФ по биометрическим паспортам и усовершенствовать их регистрацию в Украине
ТОП-НОВОСТИ
|Почему рухнули доходы "Газпрома"
|В январе-июле госбюджет выполнен с профицитом 27 млрд гривен
|Остаток средств на едином казначейском счете в августе увеличился на 39% до 61 млрд гривен
|Государство готовится предложить украинцам новый вариант покупки жилья - в финансовый лизинг
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,7473 грн
|Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 августа 2017 года составляла 57,99%
|Рынки акций Азии завершили торги 1 сентября в плюсе 3-ю неделю подряд
|НБУ продал 31 августа банкам депозитные сертификаты на 7 700 млн гривен
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 31.08.2017
|Курсы валют по карточным операциям на 1.09.2017
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 349,5 млн гривен до 305,1 млрд гривен 1 сентября
Это интересно
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида
|Хакеры могут убить 500 тыс. пользователей кардиостимуляторов
|В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком
|Новый Porsche Cayenne: новое шасси, поворотные задние колеса и сенсорные кнопки
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют