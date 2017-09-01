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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,7473 грн

15:54 01.09.2017 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Час

01.09.2017

31.08.2017

Кількість угод

Обсяг купівлі та продажу,

млн. дол. США

Середньозважений курс

Середньозважений курс

9:30

-

-

-

-

10:00

-

-

-

25.6000

10:30

6

2.10

25.6906

25.6470

11:00

54

27.22

25.7067

25.6793

11:30

104

53.74

25.7191

25.6844

12:00

172

90.74

25.7314

25.6949

12:30

306

162.18

25.7415

25.6996

13:00

358

192.70

25.7440

25.6994

13:30

386

215.40

25.7464

25.6995

14:00

430

248.84

25.7442

25.7002

14:30

490

294.56

25.7439

25.6995

15:00

510

315.50

25.7462

25.6964

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530

328.84

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ПО РУБРИКАМ

15:54 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,7473 грн

15:13 До­ля про­блем­ных кре­ди­тов в бан­ков­ской си­сте­ме Укра­и­ны по со­сто­я­нию на 1 ав­гу­ста 2017 го­да со­став­ля­ла 57,99%

15:05 Рын­ки ак­ций Азии за­вер­ши­ли тор­ги 1 сен­тяб­ря в плю­се 3-ю не­де­лю под­ряд

12:28 НБУ про­дал 31 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 700 млн гри­вен

12:08 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 31.08.2017

11:53 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 1.09.2017

11:48 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 349,5 млн гри­вен до 305,1 млрд гри­вен 1 сен­тяб­ря

11:26 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 1.09.17

10:12 Зо­ло­то 1 сен­тяб­ря оста­ет­ся на мак­си­му­мах с 2016 г по­сле за­пус­ка ра­ке­ты КНДР

10:07 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 31 ав­гу­ста уве­ли­чил­ся на $51,2 млн до $229,5 млн

09:38 Дол­лар сла­бо до­ро­жа­ет 1 сен­тяб­ра на ожи­да­ни­ях ста­ти­сти­ки из США

09:32 Го­су­дар­ство го­то­вит­ся пред­ло­жить укра­ин­цам но­вый ва­ри­ант по­куп­ки жи­лья - в финан­со­вый ли­зинг

08:56 Как bitcoin обо­шел PayPal и Morgan Stanley

07:35 Аме­ри­кан­ские фон­до­вые ин­дек­сы вы­рос­ли 31 ав­гу­ста на фоне силь­ных эко­но­ми­че­ских дан­ных

31.08 Курс дол­ла­ра на менж­бан­ке вы­рос в по­след­ний день ле­та

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15:32 ENGIE и SOCAR на­ча­ли хра­нить газ в укра­ин­ских ПХГ в ре­жи­ме «та­мо­жен­но­го скла­да»

15:17 Нефть про­дол­жа­ет де­ше­веть 1 сен­тяб­ря в рам­ках кор­рек­ции по­сле силь­но­го ро­ста днем ра­нее

15:13 До­ля про­блем­ных кре­ди­тов в бан­ков­ской си­сте­ме Укра­и­ны по со­сто­я­нию на 1 ав­гу­ста 2017 го­да со­став­ля­ла 57,99%

13:36 Роз­нич­ная це­на ав­то­га­за 1 сен­тяб­ря про­дол­жа­ет кор­рек­ти­ро­вать­ся

12:44 В ян­ва­ре-июле гос­бюд­жет вы­пол­нен с про­фи­ци­том 27 млрд гри­вен

12:37 Бан­ки Уо­лл-стрит сни­зи­ли про­гно­зы цен на нефть 4-й ме­сяц под­ряд - опрос WSJ

10:15 Оста­ток средств на еди­ном каз­на­чей­ском сче­те в ав­гу­сте уве­ли­чил­ся на 39% до 61 млрд гри­вен

10:12 Зо­ло­то 1 сен­тяб­ря оста­ет­ся на мак­си­му­мах с 2016 г по­сле за­пус­ка ра­ке­ты КНДР

10:03 В ян­ва­ре-ав­гу­сте Укра­и­на уве­ли­чи­ла тран­зит га­за на 23,4% до 61,9 млрд куб. м

31.08 Си­сте­ма "Еди­ное окно" на та­мож­нях обя­за­тель­на с фев­ра­ля 2018, - Мин­фин

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14:59 По­че­му рух­ну­ли до­хо­ды "Газпрома"

13:44 По­че­му Япо­ния не по­пы­та­лась сбить се­ве­ро­ко­рей­скую ра­ке­ту

13:32 WSJ: Бе­лый дом на­ме­рен по­ме­шать пе­ре­хо­ду Citgo под кон­троль "Роснефти"

11:08 Ре­фор­ма тру­да во Фран­ции: боль­ше сво­бо­ды пред­при­ни­ма­те­лям

09:45 Washington Post со­об­щи­ла о не­до­воль­стве Трам­па гос­сек­ре­та­рем США

09:05 Впер­вые в Юж­ной Ко­рее за­фик­си­ро­ва­но пре­вы­ше­ние чис­ла по­жи­лых лю­дей над мо­ло­ды­ми

08:27 Экс­перт­ное за­клю­че­ние бун­дес­та­га: У Поль­ши нет пра­во­вых ос­но­ва­ний на ре­па­ра­ции

08:22 США при­сту­па­ют к на­ра­щи­ва­нию войск в Аф­га­ни­стане

08:18 В США по­стро­ят про­то­ти­пы сте­ны на гра­ни­це с Мек­си­кой

08:13 Ев­ро­со­юз за­пу­стил но­вую си­сте­му про­вер­ки ма­шин на вред­ные вы­бро­сы

08:03 Пред­ло­жи­ли или по­тре­бо­ва­ли? Мог­ли ли США не со­кра­щать по­соль­ство в Рос­сии

07:53 США тре­бу­ют за­крыть кон­суль­ство Рос­сии в Сан-Фран­цис­ко

07:50 Рос­си­яне смо­гут по­лу­чить аме­ри­кан­скую ви­зу по­ка толь­ко в Москве

31.08 Мак­рон ска­зал Мер­кель, что бе­рет на се­бя Пу­ти­на и Эр­до­га­на

31.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 ав­гу­ста 2017 го­да

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31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

31.08 Экс­пер­ты на­зва­ли ос­нов­ную схе­му, по ко­то­рой в Ки­е­ве стро­ят объ­ек­ты с на­ру­ше­ни­ем стро­и­тель­ных норм

28.08 Стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь бу­дет сто­ить свы­ше 11 млрд гри­вен

28.08 Moody's по­вы­си­ло кре­дит­ный рей­тинг Укра­и­ны с по­зи­тив­ным про­гно­зом

23.08 КП Ки­ев­пастранс объ­яви­ло тен­дер на за­куп­ку ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных си­стем опла­ты про­ез­да

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

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15:40 По­ро­шен­ко по­ру­чил вве­сти с 2018г. по­ря­док въез­да граж­дан РФ по био­мет­ри­че­ским пас­пор­там и усо­вер­шен­ство­вать их ре­ги­стра­цию в Укра­ине

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

31.08 Быв­ший под­чи­нен­ный Са­до­во­го рас­ска­зал, как тот осва­и­ва­ет "мусорные" день­ги

31.08 По­ро­шен­ко ввел в дей­ствие ре­ше­ние СНБО от 10 июля по ки­бер­без­опас­но­сти

31.08 У Мак­ро­на есть се­рьез­ные раз­но­гла­сия по укра­ин­ско­му во­про­су с Пу­ти­ным - СМИ

31.08 Ли­лия Шев­цо­ва: Все, что ка­са­ет­ся дли­тель­но­сти, жиз­не­спо­соб­но­сти и устой­чи­во­сти пу­тин­ско­го ре­жи­ма - это во­прос со мно­ги­ми не­из­вест­ным

30.08 Ав­стрия не бу­дет экс­тра­ди­ро­вать Дмит­рия Фир­та­ша в Ис­па­нию

30.08 Об­раз жерт­вы: Вы­иг­ра­ет ли По­ля­ков ги­брид­ную вой­ну с НАБУ?

30.08 Рус­ские не сда­ют­ся! За­чем Ра­би­но­ви­чу вой­на с "Оппоблоком"

30.08 Дру­зья Пу­ти­на ото­бра­ли у Яну­ко­ви­ча "крым­ское Межигорье"

30.08 Ко­мис­сия раз­ме­ром с пен­сию: Как ра­бо­та­ет бан­ков­ская си­сте­ма "Л-ДНР"

29.08 Курт Вол­кер: Меж­ду ок­ку­па­ци­ей Кры­ма и Дон­бас­са нет ни­ка­ких раз­ли­чий

29.08 Кто тот Ми­ша-"Мультик", ко­то­рый го­да­ми кон­тро­ли­ро­вал Ни­ко­ла­ев

29.08 Щу­ка, рак и па­у­ки в бан­ке. Что го­то­вит для стра­ны "пат­ри­о­ти­че­ская оппозиция"

29.08 Кремлев­ские на­деж­ды. "Оппоблок" и Ра­би­но­вич сыг­ра­ют в раз­ные иг­ры

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14:04 Ком­па­ния Lenovo пред­ста­ви­ла шлем сме­шан­ной ре­аль­но­сти Explorer

13:10 Ки­тай­цы стро­ят по­езд Hyperloop, ско­рость ко­то­ро­го со­ста­вит 1000 км/ч

10:31 Кар­ту па­мя­ти microSD на 400 ГБ оце­ни­ли в $250

08:13 Ев­ро­со­юз за­пу­стил но­вую си­сте­му про­вер­ки ма­шин на вред­ные вы­бро­сы

31.08 Смарт­фо­ны, у ко­то­рых нет бу­ду­ще­го: Sony анон­си­ро­ва­ла но­вый флаг­ман Xperia XZ1 и XZ1 Compact

31.08 Флаг­ман LG V30 пред­став­лен офи­ци­аль­но

31.08 Hyperloop по­ста­ви­ла но­вый ре­корд — 355 км/ч

31.08 Smart при­ду­мал го­род­скую ма­ши­ну бу­ду­ще­го без ру­ля и пе­да­лей

31.08 Вне­до­рож­ник Nissan Armada по­лу­чит жид­ко­кри­стал­ли­че­ский экран, вмон­ти­ро­ван­ный в зер­ка­ло зад­не­го ви­да

30.08 Но­вый Porsche Cayenne: но­вое шас­си, по­во­рот­ные зад­ние ко­ле­са и сен­сор­ные кноп­ки

30.08 Ха­ке­ры КНДР ата­ку­ют бир­жи крип­то­ва­лют

30.08 Ми­нюст США про­ве­ря­ет де­я­тель­ность Uber

30.08 Google пред­ста­ви­ла плат­фор­му до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти ARCore, ко­то­рая в первую оче­редь бу­дет до­ступ­на для раз­ра­бот­чи­ков

30.08 Aston Martin пе­ре­ве­дёт ав­то­мо­би­ли на ги­брид­ные и элек­три­че­ские си­ло­вые уста­нов­ки

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

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29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

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