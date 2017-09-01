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Золото 1 сентября остается на максимумах с 2016 г после запуска ракеты КНДР
10:12 01.09.2017 |
Цена золота остается на уровне осени 2016 года в пятницу утром после запуска ракеты КНДР, который состоялся ранее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.47 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,92 доллара, или на 0,15% - до 1324,12 доллара за тройскую унцию. На таком уровне золото торговалось в сентябре 2016 года. На прошлой неделе стоимость золота колебалось около отметок в 1290-1300 долларов за унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,19% - до 17,513 доллара за унцию.
В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.
Совет принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Также представитель Японии высказался за "сильную резолюцию" Совета Безопасности ООН в ответ на пуск КНДР.
Теперь инвесторы обращают свое внимание на статистику из США по рынку труда, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозируют, что безработица в США в августе сохранилась на уровне июля в 4,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 180 тысяч.
Сильные статданные по США могут привести к укреплению доллара, что, как правило, негативно отражается на цене золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
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