Объем торгов долларом на межбанке 31 августа увеличился на $51,2 млн до $229,5 млн

В четверг, 31 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 51,2 млн долларов по сравнению с 30 августа до 229,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 55,3 млн долларов по сравнению с 30 августа до 270 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 15 коп. в четверг вырос на 11 коп. до 25,70 UAH/USD.