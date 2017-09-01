Доллар слабо дорожает 1 сентябра на ожиданиях статистики из США

Доллар слабо дорожает к мировым валютам в пятницу утром, рынок ожидает статистику по безработице и потребительским настроениям в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.12 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 92,75 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1902 доллара за евро с 1,909 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 110,11 иены за доллар со 109,98 иены на прошлых торгах.

Инвесторы находятся в ожидании публикации в пятницу данных министерства труда США по безработице в стране за август. Аналитики прогнозируют, что безработица в США в отчетном месяце сохранилась на уровне июля в 4,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 180 тысяч.

В пятницу также будет опубликована окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты ожидают, что по окончательной оценке индикатор в августе вырос до 97,4 пункта по сравнению с показателем прошлого месяца в 93,4 пункта.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина (Steven Mnuchin), которые приводит канал CNBC, влияние колебания доллара на экономику страны остается неоднозначным. Сильная американская валюта положительно сказывается на покупательской способности граждан, однако увеличивает стоимость товаров, произведенных в США, на мировых рынках.

"Очевидно, что краткосрочные проблемы доллара имеют как положительные, так и отрицательные последствия для разных сфер экономики", - говорит Мнучин. "Что касается торговли, ослабление доллара для нас является только преимуществом", - добавляет министр.