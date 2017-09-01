Как bitcoin обошел PayPal и Morgan Stanley

Bitcoin очередной раз обновляет исторические максимумы и обходит по капитализации теперь уже не только PayPal, но и Netflix. Более того, капитализация самой популярной криптовалюты почти сравнялась с капитализацией Morgan Stanley.

Уже сейчас превосходит по этому показателю 425 компаний из индекса S&P 500.

Итак, стоимость одного bitcoin сейчас перевалила уже за отметку $4700. Эксперты не берутся предсказать, как долго еще продлится это ралли, но, например, инвестиционный траст GBTC, вкладывающий в криптовалюту, сейчас торгуется по цене $927, то есть оценивает стоимость bitcoin в $9270 - почти вдвое дороже текущих котировок.

Вместе с тем, стало известно о подготовке шестью крупнейшими банками запуска своей криптовалюты. Об этом пишет Financial Times. Речь идет о Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street. Банки собираются использовать технологию распределенного реестра - собственно, это и есть блокчейн - для расчетов и клиринга по ценным бумагам.

Добавим, что это уже не первый случай, когда банки внедряют криптовалюты в свои операции. Так, в августе прошлого года швейцарский банк UBS совместно с Clearmatics Technologies создал новую криптовалюту, которую назвали utility settlement coin (USC), что переводится как "практичная денежная единица для расчетов". В дальнейшем к этому проекту присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander. Банки рассчитывали повысить эффективность финансовых операций. Сейчас проект перешел на новую стадию: участники стремятся углубить обсуждение USC с центробанками и работают над дополнительными мерами защиты.

Переход на USC предполагает, что стороны сделок с ценными бумагами не будут дожидаться, пока пройдет перевод традиционных денежных средств. Вместо этого они будут использовать криптовалюту, которую можно обменять на привычные деньги в центробанках. Такой подход сократит временные и денежные затраты, а также использование человеческих ресурсов. Единая криптовалюта USC при этом будет обмениваться на самые разные традиционные валюты в зависимости от потребностей участников сделки.