Курс евпро снижается 31 августа из-за сообщений о негативном отношении ЕЦБ к его укреплению

Евро ускорил снижение после выхода данных об инфляции в еврозоне и сообщений информированных источников о том, что чрезмерное укрепление единой валюты тревожит Европейский центральный банк (ЕЦБ), пишет агентство Bloomberg.

Участники рынка опасаются, что при таком отношении ЕЦБ будет крайне медленно сворачивать программы стимулирования. Следующее заседание ЕЦБ пройдет 7 сентября.

Евро к 14:05 EET в четверг подешевел до $1,1858 с $1,1884 на закрытие предыдущей сессии. В течение торгов курс евро опускался до $1,1846.

Курс доллара составляет 110,60 иены против 110,24 иены в среду. Курс единой европейской валюты повысился до 131,09 иены по сравнению со 131,01 иены днем ранее.

Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 1,5% в годовом выражении после роста на 1,3% в июле, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 1,4%.

Позднее в четверг инвесторы ждут публикации данных о доходах и расходах населения США. По оценкам экономистов, рост потребительских расходов в июле усилился до 0,4% с 0,1% месяцем ранее, доходов - с нуля до 0,3%.

