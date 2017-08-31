Финансовые новости
- |
- 31.08.17
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс евпро снижается 31 августа из-за сообщений о негативном отношении ЕЦБ к его укреплению
14:26 31.08.2017 |
Евро ускорил снижение после выхода данных об инфляции в еврозоне и сообщений информированных источников о том, что чрезмерное укрепление единой валюты тревожит Европейский центральный банк (ЕЦБ), пишет агентство Bloomberg.
Участники рынка опасаются, что при таком отношении ЕЦБ будет крайне медленно сворачивать программы стимулирования. Следующее заседание ЕЦБ пройдет 7 сентября.
Евро к 14:05 EET в четверг подешевел до $1,1858 с $1,1884 на закрытие предыдущей сессии. В течение торгов курс евро опускался до $1,1846.
Курс доллара составляет 110,60 иены против 110,24 иены в среду. Курс единой европейской валюты повысился до 131,09 иены по сравнению со 131,01 иены днем ранее.
Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 1,5% в годовом выражении после роста на 1,3% в июле, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 1,4%.
Позднее в четверг инвесторы ждут публикации данных о доходах и расходах населения США. По оценкам экономистов, рост потребительских расходов в июле усилился до 0,4% с 0,1% месяцем ранее, доходов - с нуля до 0,3%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины в последние торги лета немного вырос
|Крупнейшие банки готовят новую криптовалюту
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 31 августа составил 25,6940 грн
|Депозитные ставки для физлиц 31.08.17
|Курс евпро снижается 31 августа из-за сообщений о негативном отношении ЕЦБ к его укреплению
|Азиатские индексы выросли 31 августа на статданных из Китая и США
Это интересно
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
|Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки
|15 способов повысить продуктивность работы в офисе
|BMW представила спортивную версию электромобиля i3s