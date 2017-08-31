Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 30.08.2017

|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|21.08
|11.4167
|-
|-
|-
|-
|12.8774
|12.0900
|-
|-
|-
|22.08
|11.4870
|-
|-
|-
|-
|12.4371
|12.8286
|-
|-
|-
|23.08
|11.5435
|-
|-
|-
|-
|12.4786
|13.1813
|-
|-
|-
|28.08
|11.5682
|-
|-
|-
|-
|12.7822
|-
|-
|-
|-
|29.08
|11.5455
|-
|-
|-
|-
|12.4856
|-
|-
|-
|-
|30.08
|11.6132
|-
|-
|-
|-
|12.2718
|13.1667
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.