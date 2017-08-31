Цена золота продолжает снижаться 31 августа на укреплении доллара

Золото продолжает дешеветь в четверг на фоне роста курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.11 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,44 доллара, или на 0,27% - до 1310,59 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,2% - до 17,37 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,6%, 92,94 пункта.

Американская валюта стала укрепляться после выхода сильной статистики из США в среду, что оказало давление на стоимость драгметалла. По сообщению бюро экономического анализа министерства торговли страны, реальный рост ВВП США во втором квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 3% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали рост ВВП только на 2,7%. По первой оценке, рост экономики США в апреле-июне составил 2,6%.

Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила в среду данные по рынку труда. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 237 тысяч по сравнению с июльским показателем. Эксперты прогнозировали рост показателя только на 183 тысячи.

Давление на цену золота также оказывает снижение спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится драгметалл. В начале недели цена золота перешла к росту после очередного запуска баллистической ракеты КНДР. В среду настроения на рынках немного улучшились, в результате чего спрос на безрисковые активы снизился.