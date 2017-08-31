Объем торгов долларом на межбанке 30 августа уменьшился на $7,6 млн до $178,3 млн

В среду, 30 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 7,6 млн долларов по сравнению с 29 августа до 178,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 6,8 млн долларов по сравнению с 29 августа до 214,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду снизился на 15 коп. до 25,59 UAH/USD.