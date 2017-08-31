Доллар продолжает дорожать 31 августа на сильной статистике по ВВП и рынку труда США

Курс доллара к мировым валютам продолжает рост в четверг утром, инвесторы отыгрывают сильные статданные по ВВП и рынку труда США, которые оказались выше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.04 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 92,97 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до 110,51 иены со 110,24 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1877 с 1,1883 доллара на торгах днем ранее.

В среду стали известны данные по ВВП и рынку труда США. Так, реальный рост ВВП страны во втором квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 3% в годовом выражении. Об этом сообщило в среду бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики прогнозировали, что рост ВВП составит только 2,7%. По первой оценке, рост экономики США в апреле-июне составил 2,6%.

Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила в среду данные по рынку труда. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 237 тысяч по сравнению с показателем июля. Эксперты прогнозировали рост лишь на 183 тысячи.

В сфере малого бизнеса было создано 48 тысяч рабочих мест. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 74 тысячи мест. Крупные компании создали за отчетный месяц 115 тысяч рабочих мест. Число занятых в частных строительных компаниях в августе выросло на 18 тысяч, а в производственном секторе - на 16 тысяч.

Благоприятные новости в экономической сфере помогли отойти от влияния событий на Корейском полуострове и способствовали росту доллара, пишет агентство Рейтер. Ранее на этой неделе давление на курс доллара оказывал запуск ракеты КНДР, ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан, что вызвало беспокойство на рынках.