В среду НБУ продавал доллары на межбанке через запрос лучшего курса

Сегодня спрос на валюту на межбанке превышал предложение, что спровоцировало рост курса доллара.

Вероятно, недостаток предложения сформировался вследствие выкупа регулятором излишков доллара вчера, говорят банкиры.

Так, по словам казначеев, курс доллара начал расти практически сразу после старта торгов. Сначала к диапазону 25,53-25,55, затем к 25,57/25,60, а потом и к значениям 25,60/25,62 грн/$. Стремительный рост котировок притормозил Национальный банк.

«На рынок вышел регулятор и продал доллары через запрос лучшего курса среди маркетмейкеров по курсу в районе 25,60 грн/$», - рассказал UBR.ua замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ Олег Ропяк.

Сегодня по результатам 556 сделок на межбанке объем торгов составил $348,10 млн по средневзвешенному курсу 25,5795 грн/$.

В тоже время, в своих прогнозах на завтра банкиры во мнении разошлись. Одни считают, что подорожание доллара было ситуативным и котировки могут откатиться до 25,50 грн/$. Но есть и те, кто настраивается на укрепление курса американской валюты.

«Завтра на курс доллара может повлиять отложенный спрос, сформированный в период четырехдневных выходных, и потребность бизнеса в гривне в связи с окончанием месяца. Поэтому ожидаем, что торги будут проходить в диапазоне 25,55-25,60 грн/$», - отметил в беседе с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Курс валют в банках: самый дешевый доллар сегодня продавали по 25,55-25,53 грн/$ (Глобус, Вернум банк). Но большинство финучреждений готово было расставаться с американской валютой по 25,65-25,70 грн/$.

Скупали банки валюту у населения по 25,40-25,45 грн/$. Выгоднее всего продать доллар можно было по 25,50-25,55 грн/$. Такие курсы устанавливали БТА Банк, Банк Инвестиций и сбережений, а также Форвард банк.

Черный рынок отыграл смену тренда быстро. Если утром покупатели не готовы были давать за бакс больше 25,48-25,51 грн, то уже вечером охотно брали валюту по 25,60 грн/$.

Настроения продавцов при этом сильно не поменялись - в течение дня курс продажи на черном рынке не покидал диапазона 25,60-25,65. Правда еще вчера средняя цена на доллар у менял составляла 25,51 грн/$.