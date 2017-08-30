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Правительство одобрило предоставление НБУ полномочий на создание и ведение кредитного реестра
Кабинет министров Украины одобрил предоставление Национальному банку Украины (НБУ) полномочий на создание и ведение кредитного реестра.
Соответствующий проект внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра НБУ утвержден во время очередного заседания правительства в среду.
В рамках новых полномочий центробанк сможет получать от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц определенную законом информацию о юридических и физических лицах-сторонах кредитных операций; использовать такую информацию для целей банковского регулирования и надзора; предоставлять банкам и бюро кредитных историй определенную законопроектом информацию из реестра.
Помимо этого, Нацбанк сможет устанавливать определенные уровни задолженности заемщика перед банком, при превышении которых банк должен будет подать в кредитный реестр информацию о проведении кредитной операции с таким клиентом.
Законопроект также регулирует правовые основания для раскрытия центробанком информации из реестра, которая будет предоставляться банкам и бюро кредитных историй и содержит банковскую тайну.
Нормы законопроекта также предусматривают, что должник-клиент банка будет иметь право доступа к информации о себе и право требовать внесение изменений в такую информацию в случае несогласия с ее содержанием.
Как сообщалось, группа депутатов в середине сентября 2015 года зарегистрировала в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра НБУ" №3111.
В пояснительной записке к законопроекту №3111 указывается, что Украина взяла на себя обязательства по созданию в Нацбанке кредитного реестра в рамках меморандума о сотрудничестве с МВФ. Целью создания кредитного реестра в НБУ является необходимость улучшения оценки банками кредитного риска и снижение доли проблемных кредитов. Введение в законодательное поле предлагаемых законопроектом изменений позволит осуществлять мониторинг концентрации кредитного риска и усилить мониторинг крупных бизнес-групп, в частности, связанных с владельцами банков.
В то же время представители ассоциаций кредитных бюро выступили против идеи создания кредитного реестра НБУ, поскольку, по их мнению, это может привести к монополии регулятора на рынке кредитных историй.
Как сообщается на веб-сайте Верховной Рады, в конце ноября 2016 года проект закона №3111 был отозван.
Вместе с тем, в середине июня 2017 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что центробанк намерен запустить тестовую версию кредитного реестра заемщиков к концу текущего года.
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