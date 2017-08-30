Финансовые новости
- |
- 30.08.17
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 255 млн гривен до 304,3 млрд гривен 30 августа
13:52 30.08.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 254,97 млн гривен до 304,33 млрд гривен 30 августа.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 363,48 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 30 августа уменьшился на 0,26 млн гривен до 586,14 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 28,17 млн гривен до 23,127 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 30 августа уменьшился на 227,06 млн гривен до 691,535 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 16.08
|683974,87
|365704,20
|295835,20
|22424,37
|11,09
|на 17.08
|684043,89
|364685,02
|296428,57
|22459,18
|471,12
|на 18.08
|692750,59
|364685,02
|305010,39
|22584,06
|471,12
|на 19.08
|692708,37
|364685,02
|304945,43
|22606,80
|471,12
|на 21.08
|692708,37
|364685,02
|304965,57
|22586,67
|471,12
|на 22.08
|692545,62
|364685,02
|304552,45
|22837,03
|471,12
|на 23.08
|692580,00
|364685,02
|304429,59
|22994,29
|471,09
|на 28.08
|691825,10
|363485,02
|304673,74
|23080,20
|586,14
|на 29.08
|691763,00
|363485,02
|304591,88
|23099,69
|586,40
|на 30.08
|691535,93
|363485,02
|304336,92
|23127,86
|586,14
Официальный курс НБУ на 30 августа - 25,440576 грн/$1.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ЕС требуют от Украины отменить монополию облгазов
|Друзья Путина отобрали у Януковича "крымское Межигорье"
|Мир накрывает "блокчейн-пузырь". Кто на этом заработает и причем здесь Bitcoin
|Почему Украине придется выпустить новые евробонды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 30 августа составил 25,5795 грн
|Депозитные ставки для физлиц 30.08.17
|Доллар дорожает благодаря сильным данным о ВВП и занятости в США
|Фондовые индексы АТР выросли 30 августа, Гонконг достиг максимума за 2 года
|Правительство одобрило предоставление НБУ полномочий на создание и ведение кредитного реестра
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 255 млн гривен до 304,3 млрд гривен 30 августа
Это интересно
|В Китае запретили анонимные публикации в интернете
|Взрывной рост рынка самоуправляемых автомобилей ожидается после 2020 года
|Ликвидирован масштабный ботнет из Android-устройств
|Наушники Audio-Technica ATH-ADX5000 оцениваются в 2000 долларов
|10 самых крупных гонораров в истории бокса
|Дроны будут отслеживать акул на пляжах Австралии
|Искусство держать паузу - чем оно поможет вам в жизни