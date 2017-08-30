Финансовые новости
- |
- 30.08.17
- |
- 17:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Остатки средств на корсчетах банков 30.08.17
11:31 30.08.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|28 августа
|51184.3
|29 августа
|48386.5
|30 августа
|46777.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 30 августа - 25,440576 грн/$1.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ЕС требуют от Украины отменить монополию облгазов
|Друзья Путина отобрали у Януковича "крымское Межигорье"
|Мир накрывает "блокчейн-пузырь". Кто на этом заработает и причем здесь Bitcoin
|Почему Украине придется выпустить новые евробонды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 30 августа составил 25,5795 грн
|Депозитные ставки для физлиц 30.08.17
|Доллар дорожает благодаря сильным данным о ВВП и занятости в США
|Фондовые индексы АТР выросли 30 августа, Гонконг достиг максимума за 2 года
|Правительство одобрило предоставление НБУ полномочий на создание и ведение кредитного реестра
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 255 млн гривен до 304,3 млрд гривен 30 августа
Это интересно
|В Китае запретили анонимные публикации в интернете
|Взрывной рост рынка самоуправляемых автомобилей ожидается после 2020 года
|Ликвидирован масштабный ботнет из Android-устройств
|Наушники Audio-Technica ATH-ADX5000 оцениваются в 2000 долларов
|10 самых крупных гонораров в истории бокса
|Дроны будут отслеживать акул на пляжах Австралии
|Искусство держать паузу - чем оно поможет вам в жизни