Финансовые новости
- |
- 30.08.17
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 29 августа банкам депозитные сертификаты на 7 953 млн гривен
10:48 30.08.2017 |
Национальный банк во вторник, 29 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 953 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 38 банкам на сумму 3 227 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 31 банку на сумму 4 726 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 28 августа продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 605 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 665,407 млрд гривен, что на 12,1% меньше, чем за январь-июль 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ЕС требуют от Украины отменить монополию облгазов
|Друзья Путина отобрали у Януковича "крымское Межигорье"
|Мир накрывает "блокчейн-пузырь". Кто на этом заработает и причем здесь Bitcoin
|Почему Украине придется выпустить новые евробонды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 30 августа составил 25,5795 грн
|Депозитные ставки для физлиц 30.08.17
|Доллар дорожает благодаря сильным данным о ВВП и занятости в США
|Фондовые индексы АТР выросли 30 августа, Гонконг достиг максимума за 2 года
|Правительство одобрило предоставление НБУ полномочий на создание и ведение кредитного реестра
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 255 млн гривен до 304,3 млрд гривен 30 августа
Это интересно
|В Китае запретили анонимные публикации в интернете
|Взрывной рост рынка самоуправляемых автомобилей ожидается после 2020 года
|Ликвидирован масштабный ботнет из Android-устройств
|Наушники Audio-Technica ATH-ADX5000 оцениваются в 2000 долларов
|10 самых крупных гонораров в истории бокса
|Дроны будут отслеживать акул на пляжах Австралии
|Искусство держать паузу - чем оно поможет вам в жизни