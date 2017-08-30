Объем торгов долларом на межбанке 29 августа увеличился на $93,4 млн до $185,9 млн

Во вторник, 29 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 93,4 млн долларов по сравнению с 28 августа до 185,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 108,3 млн долларов по сравнению с 28 августа до 221,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 8 коп. во вторник опустился на 6 коп. до 25,44 UAH/USD.