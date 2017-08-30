Золото дешевеет в рамках коррекции после роста на фоне запуска ракеты КНДР

Цена золота снижается в рамках коррекции в среду утром на фоне ослабления геополитической напряженности, вызванной недавним запуском ракеты КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.31 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,21 доллара, или на 0,40% - до 1313,58 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,35% - до 17,65 доллара за унцию.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. На этом фоне вырос спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото. Стоимость золота в ходе торгов вторника преодолела максимум с осени 2016 года в 1331,9 доллара. В среду настроения инвесторов немного улучшились, в результате чего спрос на безопасные активы снизился.

"Такая реакция на происходящее в Северной Корее становится типичной, когда рынки сперва уходят от риска, а затем все довольно быстро меняется обратно", - сказал агентству Рейтер глава подразделения по валютным стратегиям Barclays Митул Котеча (Mitul Kotecha).