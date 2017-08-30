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Доллар дорожает благодаря сильным данным о ВВП и занятости в США
16:24 30.08.2017 |
Доллар в среду усилил подъема практически во всех валютных парах благодаря сильной макроэкономической статистике в США.
Курс евро к 16:05 EET 30 августа составил $1,1921 по сравнению с $1,1972 на закрытие североамериканского рынка во вторник.
Курс доллара к иене составил 110,21 иены/$1 против 109,71 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой стабилен - 131,39 иены по сравнению со 131,35 накануне.
Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП страны во II квартале с 2,6% до 3% в пересчете на годовые темпы - максимума с I квартала 2015 года. Аналитики, опрошенные американскими агентствами, ожидали повышения до 2,7-2,8%.
По данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в августе на 237 тыс. при ожидавшемся повышении на 185 тыс.
Официальные данные об августовской безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в прошлом месяце до 175 тыс. с 209 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,3%.
В четверг также будут обнародованы данные о расходах и доходах американских потребителей.
Хотя наиболее масштабное снижение доллара как минимум за шесть лет заставляет многих участников рынка отказываться от вложений, по меньшей мере один инвестор говорит, что управляющим, ориентирующимся на сравнительную стоимость, пришла пора покупать американскую валюту.
Такова точка зрения Майка Суэлла, соруководителя глобальных портфельных инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью в Goldman Sachs Asset Management.
"Больше всего на рынках, без сомнения, натерпелся доллар, - заявил М.Суэлл в интервью Bloomberg. - На самом деле нужно смотреть на фундаментальные факторы и абстрагироваться от геополитики, политического риска в США и ослабления инфляции на протяжении последних нескольких месяцев, обращая больше внимания на экономические перспективы".
А эти перспективы делают доллар очень привлекательным, считает эксперт.
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