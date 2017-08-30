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ГФС отталкивается от письма НБУ 2014г. в вопросе определения статуса Bitcoin
Государственная фискальная служба (ГФС) в вопросе о статусе так называемой криптовалюты Bitcoin отталкивается от разъяснения Национального банка (НБУ), датированным 2014 годом.
"Разъяснения о правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10 ноября 2014 года, исходя из которого Национальный банк рассматривает "виртуальную валюту/криптовалюту" Bitcoin "как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа, поскольку противоречит нормам украинского законодательства", - говорится в ответе ГФС на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
В ведомстве также напоминают, что НБУ рекомендует пользоваться услугами только тех платежных систем и систем расчетов, которые внесены в соответствующий реестр и участников этих систем, и операторов услуг платежной инфраструктуры.
В то же время на вопросы о налогообложении одной из самой популярных альтернатив традиционным валютам Bitcoin, в частности, задекларированных народными депутатами, ГФС не дала ответа.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины также заявляла, что руководствуется данным письмом НБУ в определении правомерности статуса Bitcoin в Украине.
Bitcoin не имеет единого эмиссионного центра, однако его эмиссия ограничена: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако общее число денег в обороте ограничено - сейчас около 12 млн монет. Биткойны могут использоваться для электронной оплаты товаров у продавцов, готовых их принимать, и их можно обменивать на обычные деньги.
В 2014 году Нацбанк заявил, что Bitcoin нельзя использовать на территории Украины как средство платежа, однако юристы называют это разъяснение устаревшим.
НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.
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