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Азия пока не готова отказаться от наличных
Согласно данным нового исследования от PayPal в Азиатско-Тихоокеанском регионе нет недостатка в вариантах цифровых платежей из-за широкой распространенности смартфонов, но наличные деньги по-прежнему являются основным средством платежа на большинстве рынков региона.
В докладе, озаглавленном "Цифровые платежи: размышление о транзакциях", отмечается, что 57% респондентов заявили, что предпочитают наличные деньги для своих ежедневных транзакций.
Еще около 24% участников заявили, что предпочитают использовать другие традиционные способы оплаты, такие как банковский перевод, интернет-банкинг и кредитные или дебетовые карты.
Только 12% респондентов заявили, что часто используют цифровые кошельки для осуществления платежей, и очень небольшое количество респондентов заявили, что предпочитают бесконтактные методы, используя свои смартфоны.
Географически более 70% респондентов из Индии, Филиппин и Индонезии заявили, что чаще всего используют наличные деньги.
В Гонконге и Сингапуре, финансовых центрах региона, около 44% и 43% опрошенных предпочли наличные.
Наконец, в Китае, где крайне распространены бесконтактные способы Alipay и WeChat Pay, только 25% указали, что они по-прежнему предпочитают использовать наличные деньги для транзакций.
В докладе, в котором содержатся данные опроса 4 тыс. человек в Китае, Индии, Гонконге, Сингапуре, Таиланде, на Филиппинах и в Индонезии, также говорится, что, несмотря на предпочтение наличных средств, люди хорошо осведомлены о существовании бесконтактных способов.
Почти половина заявили, что знакомы с цифровыми кошельками, а 23% сказали, что знают о бесконтактных платежах банковскими картами, а еще 23% сказали, что они понимают, что означает бесконтактный платеж через мобильные телефоны.
"Существует много понимания цифровых кошельков, но участие намного, намного ниже, и есть большой пробел", - сказал CNBC старший вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону в PayPal Рохан Махадеван.
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