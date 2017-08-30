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Цена золота продолжает расти 29 августа на опасениях возобновления напряженности между США и КНДР
21:57 29.08.2017 |
Золото продолжает расти в цене во вторник вечером, в то время как инвесторы интерпретируют комментарии президента США Дональда Трампа относительно возможной реакции Америки на запуск баллистической ракеты из КНДР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.47 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,81 доллара, или на 0,29% - до 1319,11 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,17% - до 17,41 доллара за унцию.
Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Президент США Дональд Трамп заявил в связи с этим, что "возможны все варианты" разрешения ситуации вокруг ракетной программы Северной Кореи. При этом Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН в связи с ситуацией.
На этом фоне у инвесторов возникли опасения относительно возобновления трений между Вашингтоном и Пхеньяном. В ситуации геополитической напряженности трейдеры предпочитают вкладываться в надежные активы, которым традиционно является золото, и покидать волатильные рынки. В результате золото поднималось на торгах во вторник до уровня в 1,331 доллара, - демонстрируя максимум с сентября текущего года.
"Фонды и трейдеры сейчас набивают карманы золотом, и это пока что оправдано", - приводит агентство Рейтер слова главы отдела исследований по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
При этом аналитики отмечают, что ситуация сейчас менее напряженная по сравнению с недавней вспышкой конфликта между КНДР и США, когда страны обменялись взаимными угрозами развязывания военных действий.
"Это долгосрочная дипломатическая проблема, которая будет влиять на рынки еще в течение какого-то времени. Но наша интерпретация нынешней угрозы быстро меняется в зависимости от комментариев Трампа. Более взвешенный ответ администрации президента, по сравнению с недавними (угрозами Трампа ответить на действия КНДР - ред.) "огнем и яростью", сказывается на рынке менее драматично", - цитирует агентство главного рыночного стратега Wunderlich Equity Capital Markets в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).
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