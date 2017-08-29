Евро поднялся выше важной психологической отметки $1,20 впервые с января 2015г

Курс евро во вторник преодолел важную психологическую отметку $1,2000 за евро впервые с января 2015 года на фоне усиления геополитической напряженности вокруг КНДР и последствий урагана "Харви" в США.

К 10:20 EET евро стоил $1,2030 по сравнению с $1,1979 на закрытие североамериканского рынка в понедельник, когда доллар подешевел к единой валюте на 0,5%.

Единая валюта дорожает третью сессию подряд, инвесторы скупают ее в том числе и в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе: предполагается, что ЦБ еврозоны может пересмотреть денежно-кредитную политику в сторону ужесточения.

С точки зрения технического анализа следующей важной отметкой для евро является $1,2167, так как выход на этот уровень позволит евро сократить падение с 2014 года на 50%.