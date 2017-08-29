Объем торгов долларом на межбанке 28 августа уменьшился на $64 млн до $92,5 млн

В понедельник, 28 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 64 млн долларов по сравнению с 23 августа до 92,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 74,6 млн долларов по сравнению с 23 августа до 113,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 13 коп. в понедельник укрепился на 8 коп. до 25,50 UAH/USD.