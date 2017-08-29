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Доллар стабилен в паре с евро, иена дорожает из-за северокорейской угрозы
09:43 29.08.2017 |
Доллар США стабилизировался в паре с евро у самых низких отметок с начала 2015 года, тогда как очередной пуск северокорейской ракеты подстегнул спрос на валюты "тихой гавани", включая японскую иену и швейцарский франк.
Иена в паре с долларом близка к максимуму с начала 2017 года. По мнению старшего фондового менеджера Shinkin Asset Management Дзюна Като, доллар может опуститься ниже 108 иен/$1 на этой неделе из-за геополитической напряженности.
Пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км и вошла в воздушное пространство Японии, в ходе полета максимальная высота составляла 550 км.
Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны.
Курс евро к 9:22 EET 29 августа составил $1,1984 по сравнению с $1,1979 на закрытие североамериканского рынка в понедельник, когда доллар подешевел к единой валюте на 0,5%.
Курс доллара к иене опустился на 0,3% - до 108,91 иены против 109,25 иены по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой снизился на 0,2% - до 130,57 иены.
Южнокорейская вона и австралийский доллар упали на 0,5% к доллару.
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