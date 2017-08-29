Финансовые новости
- |
- 29.08.17
- |
- 05:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс доллара 28 августа стабилизировался в паре с евро и иеной
15:47 28.08.2017 |
Курс доллара США сократил до минимума снижение в паре с иеной и евро после обвала в пятницу, когда глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллега из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги не стали комментировать вопросы денежно-кредитной политики на симпозиуме в американском Джексон-Хоуле.
Евро торгуется к 15:10 EET в понедельник в районе $1,1923 против $1,1924 на закрытие предыдущей сессии.
Стоимость доллара составляет 109,33 иены против 109,36 иены в пятницу. Курс евро находится к указанному времени около 130,34 иены по сравнению со 130,41 иены днем ранее.
В пятницу доллар подешевел к евро более чем на 1%, к иене - на 0,2%.
В понедельник утром евро поднимался до максимальных за 2,5 года $1,1953 за евро, однако затем перешел к снижению по мере приближения к уровню поддержки в районе $1,2 за евро.
Эксперты отмечают, что объем торгов в понедельник невелик, поскольку рынки ценных бумаг Лондона закрыты в связи с Летним банковским выходным.
Теперь внимание инвесторов будет направлено на статданные по рынку труда США. Сильные показатели могут стать решающим аргументов в пользу начала сокращения объема активов на балансе Федрезерва уже в ближайшее время.
Данные по рынку труда за август будут обнародованы в пятницу. По прогнозам экспертов, безработица в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне 4,3%, а число рабочих мест выросло на 180 тыс. после повышения на 209 тыс. в июле.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|По прогнозам финансистов, завтра сохранится тренд роста курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Капинвестиции в Украине в I полугодии выросли на 22,5% - Госстат
|Александр Хуг: В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь
|Школьное перемирие. Как изменилась война на Донбассе во время праздников.
|Что делал в Киеве министр обороны США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|По прогнозам финансистов, завтра сохранится тренд роста курса доллара на межбанке
|Фондовые индексы Украины 28 августа изменились разнонаправленно
|Депозитные ставки для физлиц 28.08.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 28 августа составил 25,5158 грн
|Курс доллара 28 августа стабилизировался в паре с евро и иеной
|Физлицо Баланда сконцентрировал 59,4% банка "Сич"
Это интересно
|Компания Uber наконец нашла себе нового босса
|BlackBerry предложит компаниям защищённую версию Android
|Ferrari представила новую «дешевую» модель. Это 600-сильный родстер
|Бывший инженер VW приговорен почти к трем годам тюрьмы
|Глава Samsung получил пять лет тюрьмы за коррупцию
|Электромобили Audi получат панорамную крышу с солнечными батареями
|Samsung представила Galaxy Note8