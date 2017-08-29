Курс доллара 28 августа стабилизировался в паре с евро и иеной

Курс доллара США сократил до минимума снижение в паре с иеной и евро после обвала в пятницу, когда глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллега из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги не стали комментировать вопросы денежно-кредитной политики на симпозиуме в американском Джексон-Хоуле.

Евро торгуется к 15:10 EET в понедельник в районе $1,1923 против $1,1924 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара составляет 109,33 иены против 109,36 иены в пятницу. Курс евро находится к указанному времени около 130,34 иены по сравнению со 130,41 иены днем ранее.

В пятницу доллар подешевел к евро более чем на 1%, к иене - на 0,2%.

В понедельник утром евро поднимался до максимальных за 2,5 года $1,1953 за евро, однако затем перешел к снижению по мере приближения к уровню поддержки в районе $1,2 за евро.

Эксперты отмечают, что объем торгов в понедельник невелик, поскольку рынки ценных бумаг Лондона закрыты в связи с Летним банковским выходным.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на статданные по рынку труда США. Сильные показатели могут стать решающим аргументов в пользу начала сокращения объема активов на балансе Федрезерва уже в ближайшее время.

Данные по рынку труда за август будут обнародованы в пятницу. По прогнозам экспертов, безработица в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне 4,3%, а число рабочих мест выросло на 180 тыс. после повышения на 209 тыс. в июле.

