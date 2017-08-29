23 августа объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $2,6 млн до $156,5 млн

В среду, 23 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 2,6 млн долларов по сравнению с 22 августа до 156,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 1,2 млн долларов по сравнению с 22 августа до 187,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 2 коп. в среду вырос на 13 коп. до 25,58 UAH/USD.