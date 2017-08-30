Citi выпустил кредитные ноты на $18,7 млн под гривневые ОВГЗ на 460 млн грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустило кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) на $18 млн 664,047 тыс.

Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, обнародованному на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), ценные бумаги эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 460 млн грн со сроком обращения до 10 июня 2020 года.

Объем выпуска составляет 103,058% номинальной стоимости ОВГЗ.

Срок обращения CLN – до 12 июня 2020 года.

Объем начисляемого полугодового купона равен 31,372 млн грн. Выплата будет осуществляться в июне и декабре в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.

Кредитные ноты включены в листинг ISE 25 августа 2017 года.

Как сообщалось, 17 августа объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов вырос на 460 млн грн – до 471,1 млн грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на рынке, такое увеличение связано с покупкой нерезидентами гривневых ОВГЗ на аукционе 15 августа. Тогда Минфин продал годичные и трехгодичные гривневые бумаги на 1 млрд 298,07 млн грн соответственно под 14,4% и 14,46% годовых.