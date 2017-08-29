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Золото дорожает 28 августа после очередного запуска ракет КНДР
09:06 28.08.2017 |
Золото дорожает в понедельник утром, - инвесторы отыгрывают очередной запуск Северной Кореей баллистических ракет в выходные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.15 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,58 доллара, или на 0,12% - до 1299,48 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,43% - до 17,122 доллара за унцию.
Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что пуск двух из них завершился неудачей, а одна взорвалась вскоре после пуска.
Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности. Позже КНДР заявила о проведении "соревнований" - маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования "Дня Сонгун", который отмечается 25 августа.
"Пока дальнейшая эскалация отношений между представителями Северной Кореи и США будет временно способствовать росту цен на золото. Мы ожидаем, что противостояние останется на словесном уровне, прямые военные действия маловероятны", - приводит газета Thw Wall Street Journal мнение аналитиков BMI Research.
Кроме того, способствует росту геополитической неопределенности происшествие в Брюсселе. Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала атаку как теракт. Ответственность за него взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).
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