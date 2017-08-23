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Депозитные ставки для физлиц 23.08.17
17:14 23.08.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 23 августа 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|22.08.17
|23.08.17
|22.08.17
|23.08.17
|22.08.17
|23.08.17
|3 месяца
|13.60
|13.60
|2.71
|2.56
|1.50
|1.50
|6 месяцев
|14.50
|14.50
|3.16
|3.16
|2.18
|2.18
|9 месяцев
|14.56
|14.56
|3.36
|3.36
|2.34
|2.34
|12 месяцев
|14.80
|14.80
|3.79
|3.79
|2.78
|2.78
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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