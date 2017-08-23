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Евро дорожает к доллару после выхода статистики по деловой активности в еврозоне
14:32 23.08.2017 |
Курс евро к доллару растет в среду днем на фоне статистики по деловой активности еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.28 EET курс евро к доллару рос до 1,1783 доллара за евро с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2795 доллара с 1,2823 доллара за фунт. Курс доллара к иене уменьшался до 109,40 иены за доллар со 109,57 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 93,44 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе неожиданно вырос до 55,8 пункта с июльского уровня в 55,7 пункта. Об этом сообщила ранее в среду исследовательская организация Markit Economics. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 55,5 пункта.
Индекс деловой активности в области промышленного производства зоны евро вырос до 57,4 пункта с июльских 56,6 пункта, прогноз предполагал снижение до 56,3 пункта. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в августе уменьшился до 54,9 против 55,4 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали, что показатель сохранится на уровне июля.
"В более широком смысле (данные - ред.) PMI говорят о том, что темп восстановления экономики еврозоны продолжается, и укрепление евро этому не препятствует", - приводит агентство Рейтер слова экономиста Investec Филипа Шоу (Philip Shaw).
При этом курс фунта к доллару опускается в преддверии выхода данных по ВВП Великобритании, которые будут опубликованы в четверг. Трейдеры обеспокоены тем, как процесс выхода страны из ЕС повлияет на экономику. Великобритания официально запустила процесс выхода 29 марта. Решение было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.
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