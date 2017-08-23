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Информация об агентстве
Цены на ДТ и бензины в рознице 23 августа остаются стабильными
12:47 23.08.2017 |
В среду, 23 августа, розничные цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне цен 22 августа. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.
Кроме того, ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 23 августа, составляет 21,89 грн/л.
Как сообщал OilNews, 3а период с 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 0,5-1 грн/л - до 16-16,5 грн/л.
Операторы рынка прогнозируют, что в ближайшие праздничные и выходные дни розничная стоимость сжиженного газа в Украине может достигнуть уровня 17-18 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/22 августа 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,42
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,09
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,84
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
20,77
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Параллель
|
25,16
|
0,00
|
26,16
|
0,00
|
26,96
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
20,35
|
0,00
|
KLO
|
23,89
|
0,00
|
24,59
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
22,19
|
0,00
|
Marshal
|
22,08
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
x
|
x
|
20,68
|
0,00
|
Восток
|
24,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
Надежда
|
23,14
|
0,00
|
24,14
|
0,00
|
24,64
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Народна
|
22,99
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
21,25
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Катрал
|
22,99
|
0,00
|
24,27
|
0,00
|
24,29
|
0,00
|
20,97
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,10
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
25,08
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
ZOG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
Mango
|
22,57
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
21,82
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,82
|
0,00
|
24,57
|
0,00
|
25,70
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
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