Юань может достичь пика и перейти к снижению

В этом году юань был на подъеме, однако эксперты предупреждают, что рост может прекратиться, и китайская валюта даже может перейти к снижению, сообщает CNBC.

Рост юаня ускорился в августе. С начала года юань укрепился по отношению к доллару на 4%. В результате валюта компенсировала значительную часть прошлогоднего падения почти на 7%. Во вторник Народный банк Китая установил средний обменный курс на отметке 6,6597 юаня за доллар. Это максимальное значение за год.

Правительство Китая наращивает усилия по обеспечению финансовой стабильности в преддверии XIX съезда Коммунистической партии Китая, после которого в партии и в стране поменяется высшее руководство. Усиление оттока капитала в прошлом году оказало понижательное давление на юань, заставив чиновников реагировать путем ужесточения контроля за движением капитала. По мнению экспертов, эта мера принесла результат, способствуя укреплению юаня в этом году.

И хотя экономика Китая также растет быстрее, чем ожидалось, в этом году, эксперты предупреждают, что неопределенность во второй половине года может изменить настроения. Некоторые аналитики начинают задаваться вопросом, будет ли достигнутый до сих пор рост сокращен.

Курс юаня "был настолько стабильным в этом году, что это стало поводом для беспокойства", отметил аналитик Macquarie Ларри Ху. По его словам, теперь главный вопрос заключается в том, что произойдет, если экономика Китая ослабнет или доллар США укрепится во втором полугодии.

До сих пор, поскольку рост второй по величине экономики мира был более сильным, не было "экономического обоснования для ослабления валюты", сказал Марк Уильямс, главный экономист по Азии в исследовательской фирме Capital Economics. "Но мы думаем, есть большая вероятность того, что динамика юаня изменится", добавил он.

Существует ряд рисков для экономического роста Китая, в том числе финансовая уязвимость. "Большой и растущий уровень задолженности в нефинансовом секторе Китая остается важным фактором риска", - отмечается в недавнем докладе Fitch Ratings.

Тем не менее, эксперты говорят, что правительство продемонстрировало свою способность смягчать волатильность экономики и юаня.

"Имейте в виду: в ближайшие несколько месяцев будет партийный съезд, - сказал Митул Котеча, главный валютный стратег по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Barclays. - Маловероятно, что Китай захочет наблюдать быстрое укрепление или ослабление валюты... мы ожидаем, что она продолжит демонстрировать некоторую стабильность".

"Могут быть риски небольшого снижения ближе к концу года, если произойдет отскок доллара, но в целом мы ожидаем, что юань будет торговаться в паре с долларом в боковом диапазоне или ниже в ближайшие несколько месяцев", - сказал Котеча.