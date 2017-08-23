22 августа объем торгов долларом на межбанке увеличился на $0,2 млн до $159,1 млн

Во вторник, 22 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 0,2 млн долларов по сравнению с 21 августа до 159,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 7,5 млн долларов по сравнению с 21 августа до 186,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник также опустился на 2 коп. до 25,45 UAH/USD.