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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,5461 грн
15:35 23.08.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
|
23.08.2017
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22.08.2017
|
Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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-
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-
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-
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-
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10:00
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4
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2.52
|
25.5057
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-
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10:30
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18
|
8.56
|
25.5018
|
25.4603
|
11:00
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42
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19.16
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25.5116
|
25.4553
|
11:30
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86
|
48.88
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25.5291
|
25.4523
|
12:00
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124
|
70.64
|
25.5364
|
25.4550
|
12:30
|
188
|
104.98
|
25.5452
|
25.4550
|
13:00
|
248
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132.86
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25.5510
|
25.4549
|
13:30
|
328
|
189.48
|
25.5482
|
25.4516
|
14:00
|
348
|
207.56
|
25.5471
|
25.4523
|
14:30
|
432
|
274.98
|
25.5466
|
25.4523
|
15:00
|
450
|
289.82
|
25.5471
|
25.4523
|
15:30
|
460
|
302.94
|
25.5461
|
25.4514
|
16:00
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25.4517
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16:30
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25.4517
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17:00
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25.4517
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