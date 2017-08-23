Финансовые новости
- |
- 23.08.17
- |
- 10:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дешевеет к иене после выступления Трампа
09:34 23.08.2017 |
Курс доллара снижается к иене в среду утром после выступления президента США Дональда Трампа, которое издание The New York Times назвало "озлобленным, неистовым и спонтанным", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.10 EET курс доллара к иене снижался до 109,43 иены за доллар со 109,57 иены на прошлых торгах. Чуть ранее он достигал 109,37 иены - после выступления Трампа в столице штата Аризона Финиксе, в то время как до его комментариев пара торговалась на уровне 109,67 иены за доллар.
Курс евро к доллару опускался при этом до 1,1756 доллара за евро с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 93,54 пункта.
На выступлении перед своими сторонниками в Финиксе Трамп заявил, что готов "закрыть" правительство, которое будет несогласно со строительством стены на границе с Мексикой. Также Трамп высказался за возможное прекращение переговоров об актуализации положений Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) с Мексикой и Канадой.
"Это было не сильным снижением, но рынок воспринял комментарии Трампа как негативные для доллара", - приводит слова старшего рыночного экономиста Sumitomo Mitsui Trust Аяко Серы (Ayako Sera) агентство Рейтер. "Однако инвесторы сейчас уделяют больше внимания предстоящей конференции в Джексон-Хоуле, чем чему-либо, что сейчас говорит Трамп", - добавил аналитик.
24-26 августа в Джексон-Хоуле пройдет ежегодный экономический симпозиум. На встрече инвесторы ожидают выступлений глав ЕЦБ Марио Драги и ФРС США Джанет Йеллен. Трейдеры надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регуляторов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Завтра финансисты ожидают спад активности на межбанке
|Чем хуже - тем лучше. Почему Волкер не отреагировал на комплименты Суркова
|Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку
|Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к иене после выступления Трампа
|Хакеры похищают телефонные номера и угоняют Bitcoin-адреса
|Стоимость золота снижается 23 августа на слабом укреплении доллара
|Фондовые рынки и доллар США продолжили расти 22 августа в связи с более оптимистичным настроем инвесторов
|Завтра финансисты ожидают спад активности на межбанке
|Доллар дорожает 22 августа в ожидании выступлений Йеллен и Драги
Это интересно
|Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс.
|Названы лучшие места для жизни в Швейцарии
|Экран смартфона Elephone S8 занимает 92,4% площади лицевой панели
|Новая BMW M5: 600 сил, отключаемый полный привод и 3,4 секунды до сотни
|Экономика США потеряла $700 млн из-за солнечного затмения
|ФБР: инсайдеры все чаще используют мессенджеры
|Генпрокуратура начала расследовать незаконное завладение $500 тыс. под видом внедрения криптовалюты