Доллар дешевеет к иене после выступления Трампа

Курс доллара снижается к иене в среду утром после выступления президента США Дональда Трампа, которое издание The New York Times назвало "озлобленным, неистовым и спонтанным", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.10 EET курс доллара к иене снижался до 109,43 иены за доллар со 109,57 иены на прошлых торгах. Чуть ранее он достигал 109,37 иены - после выступления Трампа в столице штата Аризона Финиксе, в то время как до его комментариев пара торговалась на уровне 109,67 иены за доллар.

Курс евро к доллару опускался при этом до 1,1756 доллара за евро с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 93,54 пункта.

На выступлении перед своими сторонниками в Финиксе Трамп заявил, что готов "закрыть" правительство, которое будет несогласно со строительством стены на границе с Мексикой. Также Трамп высказался за возможное прекращение переговоров об актуализации положений Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) с Мексикой и Канадой.

"Это было не сильным снижением, но рынок воспринял комментарии Трампа как негативные для доллара", - приводит слова старшего рыночного экономиста Sumitomo Mitsui Trust Аяко Серы (Ayako Sera) агентство Рейтер. "Однако инвесторы сейчас уделяют больше внимания предстоящей конференции в Джексон-Хоуле, чем чему-либо, что сейчас говорит Трамп", - добавил аналитик.

24-26 августа в Джексон-Хоуле пройдет ежегодный экономический симпозиум. На встрече инвесторы ожидают выступлений глав ЕЦБ Марио Драги и ФРС США Джанет Йеллен. Трейдеры надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регуляторов.