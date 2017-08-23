Хакеры похищают телефонные номера и угоняют Bitcoin-адреса

Клиенты крупнейших телекоммуникационных компаний США столкнулись с новым видом киберпреступлений - кражей телефонных номеров. Хакеры похищают номера абонентов Verizon, T-Mobile, Sprint и AT&T с целью захватить контроль над их учетными записями в социальных сетях и криптовалютными кошельками.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на Федеральную торговую комиссию США, число подобных атак существенно возросло за последние несколько лет. Если в январе 2013 года было зафиксировано порядка 1 тыс. краж телефонных номеров, то в январе 2016 года - уже 2,6 тыс.

Киберпреступники действуют следующим образом. Сначала они находят в соцсетях всю доступную информацию о жертве, а затем от ее имени звонят операторам связи и убеждают их переадресовывать все звонки и сообщения на другое устройство. Затем мошенники меняют пароли в Facebook, Twitter и других соцсетях и криптовалютных кошельках, тем самым получая над ними полный контроль.

Получить таким образом доступ к учетным записям в сервисах online-банкинга намного сложнее. Кроме того, финорганизации могут быстро заблокировать несанкционированные транзакции. Совсем другое дело криптовалютные кошельки. Поскольку операции с криптовалютой наподобие Bitcoin анонимны, оспорить их нельзя. Среди жертв хакеров числятся многие эксперты Bitcoin-сообщества, в том числе предприниматель Джоби Уикс (Joby Weeks), у которого в прошлом году хакеры похитили $1 млн в криптовалюте.