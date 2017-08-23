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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стоимость золота снижается 23 августа на слабом укреплении доллара

 

Золото дешевеет в среду утром на незначительном укреплении доллара, инвесторы ожидают встречи глав центробанков США и ЕС в конце недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.04 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15 доллара, или на 0,01% - до 1290,85 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,03%, до 16,977 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 93,55 пункта.

В конце текущей недели в городе Джексон-Хоул состоится встреча руководителей мировых центробанков. Мероприятие будет проходить 24-26 августа. На экономическом симпозиуме выступят главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги и Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен.

Трейдеры ожидают от глав регуляторов подсказок относительно их дальнейшей монетарной политики, что может повлиять на курсы евро и доллара. Укрепление американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
По материалам: ПРАЙМ
 

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