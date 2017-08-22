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Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 413 млн гривен до 304,5 млрд гривен 22 августа
12:09 22.08.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 413,12 млн гривен до 304,55 млрд гривен 22 августа.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 364,68 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 22 августа сохранился на 471,12 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 250,37 млн гривен до 22,837 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 22 августа уменьшился на 162,75 млн гривен до 692,545 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 10.08
|684381,08
|365704,20
|296073,89
|22592,65
|10,34
|на 11.08
|684276,83
|365704,20
|296063,84
|22498,12
|10,66
|на 14.08
|684299,69
|365704,20
|296070,63
|22513,77
|11,10
|на 15.08
|684099,55
|365704,20
|295956,44
|22427,82
|11,09
|на 16.08
|683974,87
|365704,20
|295835,20
|22424,37
|11,09
|на 17.08
|684043,89
|364685,02
|296428,57
|22459,18
|471,12
|на 18.08
|692750,59
|364685,02
|305010,39
|22584,06
|471,12
|на 19.08
|692708,37
|364685,02
|304945,43
|22606,80
|471,12
|на 21.08
|692708,37
|364685,02
|304965,57
|22586,67
|471,12
|на 22.08
|692545,62
|364685,02
|304552,45
|22837,03
|471,12
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