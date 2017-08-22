Объем торгов долларом на межбанке 21 августа увеличился на $35,9 млн до $158,9 млн

В понедельник, 21 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 35,9 млн долларов по сравнению с 18 августа до 158,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 46 млн долларов по сравнению с 18 августа до 194,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник опустился на 2 коп. до 25,47 UAH/USD.