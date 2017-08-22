Золото торгуется 22 августа в минусе на фоне укрепляющегося доллара

Золото во вторник утром дешевеет на фоне растущего в цене доллара, который укрепляется в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.55 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,45 доллара, или на 0,27% - до 1293,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,17%, до 16,986 доллара за унцию.

После роста на предыдущей неделе, когда инвесторы вкладывались в надежный актив на фоне опасений усиления напряженности между США и Северной Кореей, золото перешло к незначительному снижению в начале текущей недели. На изменение динамики повлияло укрепление доллара на ранних торгах во вторник.

Инвесторы ожидают комментариев от главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен относительно ужесточения монетарной политики регулятора в текущем году и возможного повышения ключевой ставки Федрезерва. Йеллен выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу.