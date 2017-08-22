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Доллар слабо дорожает 22 августа на ожиданиях инвесторами выступления Йеллен в конце недели
08:29 22.08.2017 |
Доллар слабо дорожает к мировым валютам во вторник утром, рынок ожидает выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в пятницу в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.58 EET курс евро к доллару опускался до 1,1807 доллара за евро с 1,1816 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 109,25 иены за доллар со 108,98 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,10%, до 93,18 пункта.
Рынок ожидает выступление Йеллен на экономическом форуме в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. Кроме того, инвесторы ожидают и выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Если речь Йеллен повысит ожидания рынком того, что Федрезерв повысит ключевую ставку в декабре, это может оказать поддержку американской валюте, передает агентство Рейтер мнение аналитика Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
По данным CME Group, по состоянию на 22 августа около 40% инвесторов ожидают повышения ключевой процентной ставки ФРС США на декабрьском заседании. Вероятность того, что регулятор сохранит ставку по результатам заседаний в сентябре и ноябре, составляет около 95%, считают инвесторы.
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".
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