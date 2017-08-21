Национальный банк Украины (НБУ) готов установить предельный срок расчетов по операциям экспорта/импорта свыше 180 дней сразу после принятия закона "О валюте", сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"НБУ готов сразу установить предельный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров свыше 180 дней, как установлено сейчас Декретом ("О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года - ИФ)", - сказал он во время встречи с компаниями-членами Европейской бизнес ассоциации в Киеве в понедельник.

Центробанк также готов упразднить индивидуальные лицензии для физических лиц на осуществление внешних инвестиций и требование о регистрации кредитов от нерезидентов.

В то же время, добавил О.Чурий, о полной либерализации, как это предполагает проект закона, можно будет говорить только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства, соответствующего принципам BEPS (план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения - ИФ).

Как сообщалось, НБУ 10 августа обнародовал на своем веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который должен стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

НБУ к концу августа будет обсуждать документ с представителями бизнеса, банковского сектора, госструктур и экспертным сообществом. Затем предложения Национального банка с учетом замечаний, которые будут получены по итогам обсуждений, будут представлены совету реформ.

В соответствии с предложениями НБУ, после принятия Верховной Радой закона "О валюте" понадобится шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов центробанка с нормами закона. Только после этого закон вступит в силу.

