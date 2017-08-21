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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.08.2017
12:33 21.08.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|17.08
|11.4065
|12.2226
|18.08
|11.5348
|-
|-
|-
|-
|12.5750
|13.4167
|-
|-
|-
|19.08
|11.5639
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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