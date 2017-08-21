Золото снижается после роста на фоне терактов и политических событий в США

Золото в понедельник утром незначительно дешевеет после заметного роста его стоимости на прошлой неделе, вызванного рядом как геополитических, так и макроэкономических событий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.54 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,6 доллара, или на 0,04% - до 1291 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,41%, до 16,93 доллара за унцию.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали. Ответственность за теракты в Барселоне и Камбрильсе взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство" (запрещена в России). Данные события привели к росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

Снижение курса доллара к мировым валютам также поддерживало стоимость золота, так как это приводит к тому, что драгметалл дешевеет для инвесторов, владеющих этой валютой. Данная динамика была вызвана обеспокоенностью инвесторов относительно того, сможет ли президент США Дональд Трамп реализовать налоговую реформу и другие экономические меры, обещанные им ранее.

Вероятность дальнейшего удорожания золота сохраняется, поскольку ситуация между КНДР и США, скорее всего, продолжит оказывать некоторое давление на региональные рынки, пишет газета The Wall Street Journal.