Курс доллара к евро стабилизировался, турецкая лира возглавляет подъем среди валют emerging markets

Курс доллара к евро стабилизировался в ходе торгов в понедельник, тогда как в паре с иеной доллар перешел к снижению.

Большинство валют развивающихся стран дорожают в понедельник в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (США) с участием глав ведущих центральных банков мира. Рост в группе emerging markets возглавляет турецкая лира, подорожавшая к доллару на 0,4%.

Евро к 15:12 EET 21 августа стоил $1,1760 по сравнению $1,1761 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро к этому времени снизился до 128,23 иены по сравнению со 128,41 иены днем ранее. Стоимость доллара уменьшилась до 108,98 иены со 109,18 иены в пятницу.

Симпозиум в Джексон-Хоуле пройдет 24-26 августа, выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен ожидается во второй половине дня в пятницу.

Германский центробанк ожидает сохранения тенденций сильного роста экономики ФРГ в текущем квартале благодаря экспорту промышленных предприятий, говорится в августовском прогнозе Бундесбанка. Вместе с тем в строительной отрасли Германии в последнее время наблюдается ослабление подъема.

Прогноз для потребительского сектора Германии остается позитивным на фоне высокой занятости и ожиданий повышения доходов населения.