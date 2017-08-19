Почему растет цена Bitcoin Cash?

Bitcoin Сash стал третьей по величине криптовалютой, после биткоина и эфирума. Возможно, еще слишком рано сравнивать новый актив с этими более развитыми сетями, но вскоре он может присоединиться к их рядам.

Напомним, после форка биткоина образовалось два отдельных блокчейна, каждый из которых имеет свой собственный свободно продаваемый цифровой актив. Но в то время как биткоин вырос в цене до $4000, Bitcoin Cash застрял в диапазоне $300. Тем не менее, курс нового актива резко подскочил, и на момент публикации он торговался на уровне около $807 за монету.

Эксперты отрасли видят этому две основные причины.

Во-первых, новые объемы торгов на биржах. Ранее лишь несколько основных игроков решились предоставить возможность торгов Bitcoin Cash. Теперь же в этом заинтересованы все больше криптобирж. При этом $1,8 млрд от общего суточного объема торгов в $3,3 млрд приходится на южнокорейские биржи Bithumb, Coinone and Korbit.

Во-вторых, повысился интерес к новой криптовалюте со стороны майнеров. Ожидается, что на этой неделе сложность майнинга Bitcoin Cash понизится на 50%. После этого при текущей цене актива майнить его будет гораздо выгоднее, чем любую другую цифровую валюту.